Ancestralidade negra e indígena em live com Ailton Krenak

publicidade

O líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak e a poeta, ensaísta e dramaturga Leda Maria Martins participam da live “Ancestralidades Negras e Indígenas em Diálogo”, nesta quarta-feira, dia 22, das 17h às 19h, com transmissão pelo canal do YouTube do Itaú Cultural.

Os convidados debatem assuntos abordados de forma ampla na revista, como as marcas profundas das desigualdades de renda e de raça no Brasil, a forma como essas diferenças impactam os setores culturais e artísticos no país e a mobilização dos movimentos negros e indígenas para estarem cada vez mais representados.

A live marca também o lançamento da edição 32 da Revista do Observatório, que tematiza “Perspectivas das Ancestralidades no Fazer Cultural”. Tanto esta edição da revista, quanto a live acontecem em sinergia com a plataforma Ancestralidade, lançada em novembro de 2021, numa parceria do Itaú Cultural e Fundação Tide Setubal.