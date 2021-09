“André Matos – Maestro do Rock” ganha premiére dia 14 de setembro no Theatro Municipal

publicidade

Na próxima terça-feira, dia 14, às 19h, será promovida a premiére do primeiro episódio da série documental "Andre Matos - Maestro do Rock" no Theatro Municipal de São Paulo. Com quatro episódios, a série conta a história e carreira de um dos mais destacados vocalistas do metal nacional. Este primeiro episódio fala de sua infância e adolescência, incluindo a formação da primeira banda, Viper, em 1985.

Sinopse

A apresentação será no dia em que o vocalista, compositor e instrumentista completaria 50 anos de idade. Os filmes serão lançados a cada três meses durante todo o ano do cinquentenário do cantor, que se encerra em 14 de setembro de 2022.

A série vai retratar em detalhes toda a trajetória do maior vocalista do Metal nacional e abordar todos os momentos de sua carreira – até os mais polêmicos, como a separação do Angra e do Shaman, – dando voz a todos os envolvidos.

André Matos (1971 - 2019)

Lendário cantor brasileiro que fundou bandas influentes como Viper, Angra e Shaman, morreu no dia 8 de junto em 2019, aos 47 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Matos era compositor, maestro, produtor e pianista.