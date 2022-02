André Severo expõe “Academia” na Bolsa de Arte

publicidade

A galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365) abre seu calendário anual com “Academia”, hoje, das 16h às 20h, do artista gaúcho André Severo. A exposição é composta por doze desenhos em grande formato produzidos a partir de releituras de artistas de diferentes nacionalidades, épocas e contextos. Severo buscou aprender a “linguagem” criada por cada um deles para produzir sua poética pessoal: o resultado são colagens compostas por cerca de cinquenta desenhos cada, formando painéis com mais de 2m de largura. Além disso, pequenos desenhos complementam a mostra, que pode ser vista até o final de abril, sempre de segundas a sextas, das 10h às 18h e a partir de 12 de março, também aos sábados, das 10h às 13h30min.

Os murais são formados por figuras humanas sobrepostas com animais e paisagens, em uma referência a temas habituais das academias nos séculos XVIII e XIX - nestes locais, os artistas aprendiam a desenhar copiando modelos de outros mestres. O conjunto de obras que chega a Porto Alegre foi visto recentemente no Oi Futuro (Rio de Janeiro), compondo a mostra “André Severo – Arquiperiscópio”, um amplo panorama da produção de Severo, com curadoria de Paulo Herkenhoff.

A carreira de Severo é reconhecida por obras em fotografia e vídeo-instalação, apesar de o desenho fazer parte da trajetória do artista desde 1993. Um dos principais nomes de sua geração, André Severo integrou recentemente exposições como a 11ª Bienal do Mercosul e a mostra RSXXI - Rio Grande do Sul Experimental, ambas em Porto Alegre. Severo é artista visual, curador e produtor; em 2012, convidado por Luis Pérez-Oramas, foi curador associado da XXX Bienal de São Paulo - A Iminência das Poéticas. Em 2013, foi responsável pela co-curadoria da representação brasileira na 55ª Bienal de Veneza.