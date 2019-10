Andrés Calamaro faz show em Porto Alegre nesta quinta

publicidade

Andrés Calamaro se apresenta, nesta quinta-feira, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 22h. Um dos grandes nomes do pop rock argentino irá fazer um show da turnê do seu mais recente trabalho de estúdio, chamado "Cargar La Suerte", que foi indicado ao Grammy Latino 2019.

Com quatro décadas de história, o cantor e compositor estará pela primeira vez no Brasil para relembrar os melhores momentos da sua carreira, indo do aclamado "Alta Suciedad", disco lançado há 20 anos, às canções de maior sucesso do Los Rodríguez, grupo que integrou nos anos 90 ao lado de Ariel Rot e Julian Infante.

No repertório, Calamaro vai animar os fãs gaúchos com alguns dos seus singles mais recentes, como "Transito Lento" e "Verdades Afiladas", e hits que marcaram diversas gerações de latino-americanos, do tamanho de "Flaca", "Loco" e "Cuando No Estás".

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site do Sympla e nas lojas Verse do Centro Histórico (rua dos Andradas, 1444, Galeria Chaves) e do Shopping Lindoia (avenida Assis Brasil, 3522).

Os bilhetes também estão disponíveis nas lojas Planet Surf dos shoppings Iguatemi, Praia de Belas, Bourbon Wallig, Barra Shopping Sul e Bourbon Ipiranga.

Os valores são R$ 180 (inteiro), R$ 90 (meia-entrada) e R$ 95 (solidário mediante doação de 1kg alimento não perecível).