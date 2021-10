Andressa Cantergiani apresenta a primeira performance com interferência feita via NFT do mundo

publicidade

Durante a pandemia de Covid-19 artistas de todo mundo se reinventaram e estão revolucionando o mercado da arte por meio do NFT, ou “token não-fungível”, uma espécie de certificado digital de posse e autenticidade de um bem material ou digital, criado por meio da tecnologia blockchain, a mesma utilizada pelas criptomoedas. Neste mês será lançada a primeira performance artística com interferência feita via NFT do mundo. A artista visual e performer Andressa Cantergiani mostrará "Abrigo 2021" hoje, das 19h às 21h, no Átrio (Espaço Ceia) do Farol Santander Porto Alegre (sete de setembro, 1028), com ingressos gratuitos, no local. A transmissão ocorrerá pelo espaço da Galeria de Arte Mamute na SP-Arte Viewing Room, no próximo domingo, das 18h às 20h. A performance será apresentada novamente no Festival das Artes de Porto Alegre, também no Farol Santander, dia 3 de novembro, às 19h.

A ação é resultado da parceria entre a artista, o estúdio criativo Menta Land, a curadora de criptomoedas DUX Cripto, a empresa de educação financeira cripto Financial Move, a Galeria de Arte Mamute, a Modular Interactive Lighting, o Farol Santander Porto Alegre e o Espaço Ceia. "Abrigo 2021" trata da relação de um tempo desconectado de um lugar. “É uma obra que questiona sobre como podemos sobreviver juntos em tempos desafiadores, além de proporcionar uma experiência sensorial através de sua textura, sonoridade metálica e movimento no espaço”, afirma a artista.

A Abrigo 2021 é uma continuidade do trabalho de Andressa Cantergiani. No ano passado, a performance consistiu em criar um espaço seguro, de proteção e de diálogo entre as pessoas através do uso de capas de emergência que foram criadas como cobertores térmicos laminados. Elas seriam usadas pelo público com o objetivo de dar segurança neste momento, no qual o distanciamento social ainda é uma forma de se proteger. Paradoxalmente, a performance aconteceu diferentemente de sua idealização, pois não foi possível ter a participação presencial do público. Assim, foi exposta na Galeria Mamute, em Porto Alegre, na mostra "Flutua: em diálogos ressonantes", com curadoria de Paula Boher.

Andressa Cantergiani se mudou de Berlim para o Brasil logo no início da pandemia. Passou um ano e meio isolada em sua casa em Porto Alegre, onde não pôde viver a vida urbana. A artista retornou a Berlim em junho de 2021, durante a fase verde na cidade, que permitia às pessoas viverem a cidade. Sua sensação ao chegar à capital alemã foi a de que esteve em um lugar que não existe, um não-lugar, uma cidade num tempo distópico, como se ela nunca tivesse saído dali e vivido a pandemia como todos os berlinenses que atravessaram um longo lockdown. E como se sua vivência do tempo no Brasil não existisse.

“Essa relação de um tempo desconectado de um lugar dá início a uma nova fase de Abrigo numa performance com desdobramentos inéditos e não previstos pela artista. A ação prevê interações criadas a partir de NFTs, na blockchain, que interferem diretamente na obra trazendo para a artista um novo olhar sobre o futuro”, diz a consultora Lalai Persson, head de criação da Menta Land (mentaland.substack.com), estúdio criativo especializado no lançamento de produções artísticas em NFTs, trabalhando ao redor do globo para conectar o mercado da arte às práticas da web 3.0.

Como acontece a Abrigo 2021?

Vivida em tempo real, online e presencial, consiste na construção de uma casa de acrílico com LED sequenciado com sensores de presença, desenvolvidos em parceria com a Modular Interactive Lighting, que serão ativados quando as pessoas ultrapassarem 1,5 metro de distância, a medida de distanciamento seguro entre as pessoas durante a pandemia. A performance traz a vivência que tivemos em casa durante toda a pandemia e essa interferência do Zoom remete justamente às diversas reuniões e encontros com amigos e familiares feitos através da tela. O digital será justamente essa interferência do comprador do NFT que entrará ao vivo na performance via Zoom para um papo com a artista.

Serão criados quatro NFTs, sendo dois dedicados a duas pessoas que passarão a integrar a performance. Individualmente, elas participarão de uma conversa com a artista, por cerca de 10 minutos, via Zoom, remetendo aos inúmeros encontros feitos online durante a pandemia. A participação do comprador do NFT na performance será registrado em vídeo e este momento será transformado em um NFT como registro oficial da performance. Serão criados também 4 NFTs de fotos de registro da performance.

Após a realização da performance, será criado um NFT único com o registro na íntegra da performance que será colocado em leilão com regras a serem definidas, assim como um outro NFT da trilha sonora completa, composta por Stefanie Egedy, produtora musical brasileira radicada em Berlim.



Sobre Andressa Cantergiani

Nascida em 1980, em Caxias do Sul, Andressa vive e desenvolve seu trabalho artístico entre Porto Alegre (BR) e Berlim (DE). Tem a performance como linguagem central em sua produção, transitando também entre fotografia, vídeo, instalação e objetos, geralmente provindos de suas performances. É doutora em Poéticas Visuais pela Ufrgs/Hannover University (Alemanha), graduada em Artes Cênicas pela Ufrga, e estudou Performance na Universidade das Artes em Berlim, através do prêmio do Centro de Estudos Europeus e Alemães. A artista fundou a galeria Península, é gestora da Bronze Residência e curadora do Programa Público de Performance Península, em Porto Alegre.