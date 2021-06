Anitta é confirmada como uma das atrações do Rock in Rio Lisboa 2022

publicidade

Anitta foi confirmada como uma das atrações principais do Rock in Rio Lisboa 2022. A notícia foi divulgada pelos organizadores do evento, na noite desta terça-feira (8), por meio de comunicado oficial. Os fãs da cantora vibraram com a informação.

"Animada para rever meus fãs no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, em 2022. Se cuidem até lá", escreveu a artista, no Instagram.

O Rock in Rio Lisboa foi adiado duas vezes por conta da pandemia de covid-19. No entanto, com o avanço da imunização contra a doença em diversas partes do mundo, a expectativa é aconteça nos dias nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.