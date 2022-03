Anitta chega à 7ª posição no top 10 mundial do Spotify com 'Envolver'

publicidade

Anitta é dona do 7º hit mais tocado no mundo no serviço de streaming Spotify. A cantora se tornou a primeira artista brasileira a entrar na lista global de Top 10 músicas mais tocadas no momento depois que a canção solo 'Envolver' chegou à 9ª posição no último sábado, dia 19.

É a primeira música de um artista brasileiro a atingir a marca. Na plataforma, o reggaeton, cantado em espanhol, já foi tocado mais de 2,5 milhões de vezes até a tarde de ontem.

Para celebrar o feito da artista, fãs criaram uma hashtag, #AnittaVocêVenceu, que ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

'Envolver' é reggaeton com coreografia batizada de 'el paso de Anitta'. A música ocupa altas posições nas paradas do México, Colômbia e Chile e outros países. No YouTube, o clipe ultrapassou 60 milhões de visualizações. O video foi dirigido por Anitta e produzido por Harold Jimenez, da 36 Grados - frequente colaborador de Maluma e J Balvin. A composição da faixa é assinada por Anitta, Julio M Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz.

Esse é o melhor resultado conquistado pela cantora na plataforma, que antes tinha como recorde “Vai Malandra” em 18º.