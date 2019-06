Anthony Mackie vai estrelar novo filme de ficção científica da Netflix

publicidade

Após estrelar um dos episódios da quinta temporada de "Black Mirror", Anthony Mackie vai continuar sua parceria com a Netflix. O ator foi selecionado para ser o protagonista de um dos novos filmes de ficção científica da plataforma: "Outside The Wire".

Conhecido principalmente por interpretar o Falcão nos filmes da Marvel, nessa nova produção Mackie será um piloto de drone que é enviado para uma zona militarizada mortal. Ambientada no futuro, a trama irá acompanhar o militar enquanto ele passa a trabalhar para um androide e recebe a missão de localizar um dispositivo apocalíptico antes de seus inimigos.

Conforme a Netflix, as filmagens estão marcadas para começar em agosto, mas nenhuma data de estreia foi revelada. "Outside The Wire" será dirigido por Mikael Håfström e contará com Mackie também na produção.