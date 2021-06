Antonio Banderas diz em entrevista ao Domingo Espetacular: "Adoraria ter interpretado Ayrton Senna"

publicidade

No próximo Domingo Espetacular (13), Carolina Ferraz entrevista um dos galãs mais aclamados de Hollywood, Antonio Banderas. Na conversa, ele lembra que quase interpretou Ayrton Senna. O ator conta por que decidiu deixar os Estados Unidos e voltar ao seu país natal, a Espanha, e ainda fala sobre a carreira e a relação com o aclamado cineasta Pedro Almodóvar



Sobre o antigo projeto de fazer um filme a respeito do ídolo do automobilismo nacional, que nunca foi concretizado, ele afirma: “Eu adoraria ter interpretado o Ayrton Senna, porque eu o considero, ainda hoje, não apenas um grande piloto de Fórmula 1, mas uma ótima pessoa que amava muito os brasileiros”.



Ele também comenta que quebrou barreiras como um dos poucos estrangeiros a fazer sucesso no cinema americano. “Sou o único ator espanhol que foi até Hollywood e permaneceu em Hollywood. Construí minha carreira fora do meu país. Fico muito feliz de saber que vários atores espanhóis seguiram meus passos”, afirma.



O ator também relembra os trabalhos com Almodóvar, que lhe deram fama mundial. “É uma parceria muito bonita de oito filmes, e espero que ainda não tenha acabado.

