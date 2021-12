Antonio Padeiro lança "BARROS386, Crônicas de Garagem"

publicidade

Um registro histórico da cena underground de Porto Alegre, através das lentes de um jovem da periferia que trabalhou por anos como porteiro do Garagem Hermética, bar que marcou época nos anos 90 e 2000, é o mote de "Barros 386 - Crônicas de Garagem". Neste cenário, Antonio Padero vivenciou as principais transformações sociais proporcionadas pela recente redemocratização do Brasil, que relata no livro, com lançamento pela VamoDale Editora, neste sábado, 11 de dezembro, a partir das 16h, no Café La Faísca (Venâncio Aires, 1025).

Na caminhada para viabilizar a publicação, em sua obra de estreia, ele contou com o incentivo do público que acompanha sua produção de crônicas nas redes sociais, das quais fazem parte os escritores José Falero, que assina a orelha e Luiz Augusto Fischer, responsável pelo prefácio. Foram mais de mil textos postados no Facebook, entre as aventuras de seu parceiro canino Chico, as loucuras de seu coração, indignadas reflexões e sua trajetória na noite mais underground da cidade. "Um belo presente praquele tio ou tia que vive falando que frequentava o bar Garagem Hermética e a cena cultural da avenida Osvaldo Aranha, mas que não lembra de nada porque vivia cheio de “leite de onça” na cabeça!", brinca.

Confira um trecho: “Quando cheguei naquele bar, tudo parecia mágico: sexo, drogas, cultura e muita música. Existia um senso de liberdade que nunca tinha visto na vida, aquilo era muito envolvente. Uma liberdade que passava despercebida pelos olhos da repressão - talvez por se tratar dos filhos da sociedade, talvez por terem a pele mais clara. O que sei é que foi um grande engano meu achar que a minha presença e a pele parda, cheia de gírias e dialetos periféricos, também fosse passar despercebida...”

Sobre Antonio Padeiro

Nascido em Porto Alegre, em 1975, é graduado em Letras pela Fapa, documentarista e roteirista. Entusiasta da literatura marginal, conheceu a arte trabalhando como porteiro do bar Garagem Hermética, no bairro Bom Fim, um dos berços da cultura underground da capital gaúcha. Aventurou-se pela música, como percussionista do grupo Da Guedes. Na televisão apresentou, entre tantos, o programa de humor "Mistura Fina", dirigiu e atuou no seriado "Poa RS". Participou de espetáculos de teatro, curtas e longas metragens como “O Homem que Copiava”, do diretor Jorge Furtado, mas foi na literatura que encontrou sua verdadeira paixão: a escrita.