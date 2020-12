Anunciados os finalistas ao Prêmio Açorianos de Literatura Adulta e Infantil

publicidade

Os finalistas ao Prêmio Açorianos de Literatura Adulta e Infantil foram anunciados pela Coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal da Cultura nesta quinta-feira. Os vencedores, que receberão o troféu desenhado por Xico Stockinger, serão conhecidos no dia 17, em cerimônia virtual. O evento será transmitido a partir das 20h, através da página da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães no Facebook (www.facebook.com/BPMJG).



FINALISTAS DO PRÊMIO AÇORIANOS DE LITERATURA



CATEGORIA ESPECIAL

"Cem poemas – Antologia poética do Japão" / por Andrei Cunha (tradutor)

"As flores do mal" (Baudelaire) / por Eduardo Guimarães (tradutor) – Edição comemorativa

"Rio Grande do Sul: Cultura e Identidade", de Eurico Salis



CONTO

"Os cadernos de solidão de Mário Lavale", de Arthur Telló

"Ralé", de Flávio Ilha

"Como se mata uma ilha", de Priscila Pasko



CRÔNICA

"A porta do chapéu", de Celso Gutfreind

"Comigo no cinema", de Martha Medeiros

"Não existe mais dia seguinte", de Vitor Necchi



ENSAIOS DE LITERATURA E HUMANIDADES

"Tudo tem a ver", de Arthur Nestrovski.

"Literatura à margem", de Cristóvão Tezza.

"Retratos do conto", de Gilda Neves Bittencourt.



LITERATURA INFANTIL

"Problema que bicho tem", de Caio Riter e Irana Moraes, ilustrações Simone Matias.

"A viagem da bruxa" - de Celso Gutfreind, ilustrações Martina Schreiner

"Histórias de (não) era uma vez", de Maria Luiza Puglia, ilustrações Martina Schreiner.



LITERATURA INFANTO-JUVENIL

"Manto de coragem", de Athos Beuren, ilustrações Wellington Diaz.

"Rabiscos", de Luís Dill, desenhos Fernando Vilela.

"Contos soturnos", Milene Barazzetti, ilustrações Marlon Costa.



NARRATIVA LONGA

"Os donos do inverno", de Altair Martins

"12 lições", de Daniela Kern

"Marrom e amarelo", de Paulo Scott



POESIA

"Apenas por nós choramos", de Anna Mariano

"Fabulário", de Ana Santos

"Lícidas", de Leonardo Antubes