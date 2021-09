Any Borges celebra vitória em "Ilha Record": 'Diziam que eu era fraca'

publicidade

Any Borges e Mirella Santos não esconderam a empolgação ao receberem o resultado de que foram as vencedoras da primeira edição do Ilha Record, nesta quinta-feira (9). As duas gravaram uma live, no perfil de Any, comemoraram os prêmios e falaram das dificuldades que enfrentaram ao longo do reality.

"Eu estou muito feliz, vocês não têm noção. Obrigada a todo mundo que torceu por mim e votou na Mirella. Desde que eu saí da Ilha, só tenho gratidão, por tudo o que passei lá. Não foi fácil, aqui fora eu recebia muitas mensagens de pessoas me xingando, dizendo que eu era fraca, burra... vocês não têm noção, mas eu falei que aquilo não ia me abalar", começou Any.

E completou: "Eu sei quem eu sou, essas pessoas que tentaram me difamar vão cair tudo por terra. Agora estou em paz".

Mirella também falou sobre a alegria de ter levado o prêmio de R$ 250 mil para casa. "A gente ganhou, bebê", celebrou.

Por fim, Any disse que agora planeja comprar um apartamento no Rio de Janeiro, com os R$ 500 mil que ganhou do reality apresentado por Sabrina Sato, para morar com o filho.