Any Gabrielly anuncia saída do Now United e show de despedida em SP

Any Gabrielly anunciou a saída do grupo Now United. A cantora dividiu a notícia pelas redes sociais e explicou que vai focar na carreira solo.

"Me mudei definitivamente para Los Angeles para tocar minha nova fase como solista. Estou surtando com isso. Mas eu sempre farei parte da família Now United", postou a brasileira.

A última apresentação de Any Gabrielly com a banda será em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 19 de novembro.

As vendas de ingressos para o show, começam na próxima terça (27), às 10h, pelo site Sympla. O Now United já passou pelo Brasil este ano com a turnê mundial.

O Now United é um grupo musical em que cada um dos membros representa um país. Any foi selecionada ainda em 2017 para ser a brasileira da banda formada pelo empresário Simon Fuller, que permanece como empresário da artista.

"Eu estou pessoalmente envolvida com a escolha do novo brasileiro da família. Mas meu último ato com o pessoal será com um grandioso show em São Paulo", afirmou a primeira brasileira a ser indicada no VMA.

