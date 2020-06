‘Aos Olhos de Ernesto’ on-line neste final de semana

publicidade

A produção gaúcha, realizada pela Casa de Cinema de Porto Alegre, e dirigida por Ana Luiza Azevedo, será exibida neste sábado e domingo, na plataforma Espaço Itaú Play. Iniciativa que está colocando à disposição dos espectadores produções nacionais e internacionais, de forma online, a ação apresenta produções inéditas nas telas dos cinemas.

Em “Aos Olhos de Ernesto”, estão os atores Jorge Bolani, Gabriela Poester, Jorde D’Elia e Julio Andrade, envolvidos em uma trama enolvente. Ganham a tela os sentimentos e ações de Ernesto, um fotógrafo uruguaio de 70 anos que vive no Brasil. Acompanhado da solidão e de uma crescente cegueira, ele vem enfrentando as limitações da velhice, com uma sensação de que pode escondê-las dos demais. A sonoridade que o envolve é marcada pelo disco rodando, pelos telefonemas do filho que mora longe, e pelo que surge nas saídas que dá ao banco, em busca da aposentadoria. Quando ficou viúvo, tudo isso também o cerca, além de visitas fugazes do vizinho Javier. A transformação em sua percepção começa a mudar com a introdução de uma nova personagem: a jovem Bia, descuidada cuidadora de cães. Com as mudanças impostas a partir de então, o acomodado Ernesto vê sua rotina e suas perspectivas mudarem, com a companhia da jovem. Na linha das produções que podem fazer pensar sobre a vida, a juventude e o passar do tempo.

A exibição de “Aos Olhos de Ernesto”, integra a ação do Espaço Itaú de Cinema, que está promovendo um festival de pré estreias online. Em tempos de pandemia, o tradicional lugar de filmes nacionais e independentes, mantendo sempre o seu compromisso de priorizar os lançamentos em salas de cinema promove, dentro do seu próprio site e em parceria com a plataforma Looke, o festival de pré-estreias através do seu mais novo projeto: o Espaço Itaú Play. A abertura foi marcada, na última sexta-feira, pela exibição gratuita do filme “Piedade”, de Claudio Assis, estrelado por Fernanda Montenegro, Irandhir Santos, Matheus Nachtergaele e Cauã Reymond.

Além do filme de Cláudio Assis, que representa Pernambuco, e “Aos Olhos de Ernesto”, o representante gaúcho, esta verdadeira seleção brasileira de filmes mostra produções de várias regiões do Brasil. O Rio de Janeiro está representado por “Mangueira em 2 Tempos”, de Ana Maria Magalhães; “Três Verões”, de Sandra Kogut e “A Febre”, de Maya Da-Rin. De São Paulo serão apresentados, “Dora e Gabriel”, novíssimo longa de Ugo Giorgetti, “Boni Bonita”, de Daniel Barosa e “Música para Morrer de Amor”, de Rafael Gomes. “Pacarrete”, de Allan Debertton, é a produção do Ceará e “Querência”, de Helvécio Marins Jr, de Minas Gerais. Já da Bahia, Marília Hugues e Claudio Marques mostram “Guerra de Algodão”.

Além dos brasileiros, o Espaço Itaú Play programou a exibição de títulos estrangeiros, como os representantes de Afeganistão, “O Orfanato”, de Shahrbanoo Sadat; Turquia, com “O Conto das três Irmãs”, de Emin Alper; Áustria, com “O Chão Sob Meus Pés”, de Marie Kreutzer; China, com “Viver para Cantar”, de “Johnny Mo e Suk Suk”, de Ray Yeung; EUA, com “Alice Guy-Blanché: A História Não Contada Da Primeira Cineasta Do Mundo”, de Pamela B. Green; França, com “Deerskin - A Jaqueta De Couro De Cervo”, de Quentin Dupieux e Alemanha, com “Liberté”, de Albert Serra. Depois de serem exibidos online, os títulos desse festival entrarão em cartaz no circuito Itaú Cinemas, em datas a serem definidas posteriormente, conforme plano de retomada das autoridades sanitárias.