Após cirurgia, escritora Lya Luft deixa hospital e se recupera em casa

publicidade

A escritora Lya Luft, 81 anos, deixou o Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, por volta das 10h deste domingo, onde estava internada desde a última quarta-feira. Conforme o boletim médico, Lya está em sua casa e se recupera bem do procedimento cardiológico.

A escritora deu entrada no hospital por volta das 2h50min da última quarta-feira devido a fortes dores no peito. De acordo com o cardiologista André Mânica — quem assina o boletim médico — Lya Luft foi diagnosticada com infarto agudo no miocárdio e foi submetida a uma angioplastia de urgência com implante de stent.