Após cirurgia, Fátima Bernardes agradece amigos: 'Saudades'

Fátima Bernades usou suas rede sociais na manhã desta segunda-feira (7) para agradecer o apoio que está recebendo dos amigos e dos fãs após ser submetida a uma cirugia para tratar seu câncer no útero. Na semana passada, Fátima revelou que foi diagnoticada com a doença em estágio inicial.

"Gratidão. Quantos amigos queridos, quantas mensagens lindas. Saudades de todos", escreveu ela em seu Instagram.

Neste domingo (6), o namorado da jornalista, Túlio Gadelha, informou os fãs de Fátima que ela está bem e que, se tudo correr bem, ela pode ganhar alta hoje.

Além dele, uma dos três filhos da apresentadora se declarou para a mãe. "Desde que recebi a notícia, há apenas 4 dias atrás, eu não tive medo. Não tive porque em nenhum momento eu cheguei perto de duvidar de que tudo daria certo. Talvez porque sua coragem e segurança são tão fortes que podemos sentir de longe. Ou também porque, assim como na história, você bate de frente com o medo, enxergando-o como um desafio. E é isso que vai ser: mais um desafio que você vai encarar com força e maestria. Tenho certeza de que daqui a pouco isso vai estar no passado e que terá sido mais uma etapa vencida", escreveu Beatriz Bonemer.