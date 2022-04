Após dar tapa em Chris Rock, Will Smith se isola em retiro de luxo para celebridades, diz jornal

publicidade

Will Smith vai se isolar em um luxuoso retiro para famosos após o polêmico tapa em Chris Rock, no Oscar 2022.

Segundo fontes do jornal The Sun, Smith escolheu fazer uma pausa na carreira e se afastar dos holofotes.

Após vencer o Oscar de Melhor Ator, por sua performance em King Richard: Criando Campeãs, Will Smith também abriu mão de sua vaga na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A fonte do The Sun disse ainda que Smith está lidando com as consequências de suas ações: "O impacto das reações negativas bateram forte em Will, então ele vai começar a receber ajuda para lidar com o estresse. Essa é, sem dúvidas, a batalha de sua carreira".

Ainda de acordo com a fonte entrevistada, o local onde o ator vai se isolar é de alto nível, usado por ricos e famosos: "Ele vai trabalhar em como seguir em frente".

Smith se desculpou oficialmente por seu tapa em Chris Rock: "Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade".

