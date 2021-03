Após prêmio no Globo de Ouro, Jane Fonda mostra troféus

publicidade

Aos 83 anos, Jane Fonda continua brilhando em Hollywood. A atriz e ativista foi uma das homenageadas no Globo de Ouro 2021, que aconteceu no domingo (28).

Jane recebeu o troféu Cecil B. DeMille por sua carreira marcante no mundo do entretenimento.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto com parte de sua 'coleção' de prêmios. Na imagem é possível ver dois Oscars, um Emmy, um Globo de Ouro e uma estatueta do Instituto de Cinema Americano.

Com um pequeno texto em seu site oficial, a artista relembrou boas memórias do Globo de Ouro: "Agradeço ao meu filho, Troy Garity, por gravar todos os momentos importantes. Queria que ele estivesse comigo no palco, ele estava lindo. Um dos meus momentos favoritos nas noites de Globo de Ouro foi quando eu era a acompanhante dele. Ele havia sido indicado por seu papel em Um Amor na Trincheira. Obrigada a todos os meus colegas que me mandaram um 'alô' antes do evento. Foi muito inesperado e fiquei comovida".

Antes da premiação, Jane comentou o que sentiu ao saber que receberia o prêmio: "Significa muito quando você recebe um prêmio pelo conjunto do seu trabalho. É difícil de acreditar e estou muito agradecida à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood".