Após término de tutela, Britney Spears é vista passeando sozinha

Britney Spears tem aproveitado a liberdade que recuperou após o fim de sua tutela.

A cantora já foi fotografada algumas vezes dirigindo sozinha, atividade aparentemente comum que ela revelou que não podia fazer quando seu pai controlava praticamente todas as suas decisões.

Britney desta vez foi flagrada durante um passeio sozinha por Los Angeles, nos Estados Unidos.

A estrela pop parou o carro em um posto de gasolina e pediu para usar o banheiro do local.

Quando sua tutela foi encerrada, Britney falou sobre não poder dirigir: "A primeira pergunta que vocês mais me fazem é 'o que eu vou fazer agora que a tutela acabou?'. Muito boa pergunta. Eu estive sob tutela por 13 anos. É um longo tempo para ficar em uma situação na qual você não quer estar. Então eu apenas sou grata por cada dia e por poder ter as chaves do meu carro, poder ser independente e me sentir como uma mulher, e ter um cartão, ver dinheiro pela primeira vez, poder comprar velas. São as pequenas coisas para nós mulheres que fazem uma enorme diferença. Sou grata por isso, é muito bom".

E a semana promete ser especial para a cantora, já que nesta quinta-feira (2) ela vai completar 40 anos. Noiva do modelo e personal trainer Sam Asghari, Britney deve se casar em breve.

Britney usou o Instagram para compartilhar uma imagem que diz "Free Woman", ou "Mulher Livre".