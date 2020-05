Após ter Covid-19 e perder perna, Nick Cordero acorda do coma

publicidade

Nick Cordero despertou do coma, estado que enfrentava desde 30 de abril. Segundo a mulher do ator, Amanda Kloots, a equipe médica da UTI acompanhava a evolução dele nos últimos dias e confirmou a retomada da consciência na terça-feira (12).

Nick Cordero enfrenta o Covid-19 desde o início de abril, quando foi diagnosticado com a doença. O caso do astro da Broadway é tão grave, que ele chegou a amputar uma perna por conta do novo cornavírus.

Embora esteja com um quadro que evolui positivamente, Nick, de 41 anos, ainda tem dificuldades para abrir os olhos, pois o longo período intubado o fez perder muita força muscular.

Ainda assim, Amanda celebrou as notícias recebidas. "Tudo está parecendo finalmente bem. É muito difícil essa coisa toda", desabafou ela. Desde a amputação, o fluxo sanguíneo dele está em recuperação, mas o estado dos pulmões dele ainda é crítico.