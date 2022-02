Aposta da Nova MPB, Gabriel Gonti lança single romântico

publicidade

No cenário atual da chamada “Nova MPB” está Gabriel Gonti. Natural de Minas Gerais, o cantor foi o primeiro artista a ser produzido por Maria Rita - em “Odoyá” (2021). Ele também já fez parcerias com a banda OUTRO EU, Ana Gabriela e Ana Caetano - do duo AnaVitória. Listado entre as atrações do festival norte-americano South by Southwest - que já recebeu Prince, Jay-Z e Kanye West -, ele compartilha nesta sexta-feira, dia 18, “Atrás da Cortina”, primeira faixa de seu próximo álbum, prometido para este ano.

Um videoclipe gravado no interior de São Paulo, em São Luís do Paraitinga, também será lançado. A filmagem contou com a participação da atriz Katharina Giglio. A produção é assinada por Túlio Airold. A direção, por sua vez, fica com Pedro Maciel.