Aquafaba divulga live session de álbum homônimo

Liderado pelo brasileiro Danilo Timm e pelo chileno Cristóbal Rey, o grupo Aquafaba, baseado em Berlim, disponibiliza nesta quarta-feira dia 8, o show Zirkus Mond Live Concert, captado em uma tenda circense localizada na capital alemã. O repertório inclui oito das nove músicas gravadas em seu álbum homônimo. Ver https://www.youtube.com/watch?v=n2Ln-IJikjU.

Além da dupla Danilo (vocais e violão) e Cristóbal (vocais, violão, teclado e charango), integram a formação da banda: Tomás Peralta (Chile - baixo), que realizou também a mixagem do show, Yanina Lombardi (Argentina - sax, flauta e backing vocals), Neus Kahlo (Catalunha - violino e backing vocals), Camila Berrío (Colômbia - percussão) e Pier Ciaccio (Itália - bateria), responsável pela edição e masterização do áudio da performance.

O grupo tem a presença de palco como uma das principais características, e, apesar de ter lançado o álbum de estreia somente no mês passado, já soma em seu currículo diversas apresentações, desde casas undergrounds a festivais, como o 3000 Grad Festival, que acontece no norte da Alemanha.

Zirkus Mond Live Concert

Diante da impossibilidade de realizar o show de lançamento do álbum de estreia na presença do público, o septeto trabalhou em uma produção cuidadosamente desenvolvida para que o espectador tivesse uma experiência de imersão no universo da banda, mesmo que virtualmente. Zirkus Mond, que significa “Circo da Lua” em português, foi a locação selecionada para a gravação do espetáculo. A tenda circense, localizada em Berlim, é reconhecida por músicos locais como um ambiente fruto de resiliência artística.