Ariana Grande é revelada como nova jurada convidada de "RuPaul's Drag Race"

A 15º temporada de "RuPaul’s Drag Race" vai contar com a participação especial de uma nova jurada. O perfil nas redes sociais do reality show anunciou nesta quinta-feira, dia 15, que Ariana Grande fará parte do júri.

Os novos episódios da competição de drag queens estreiam dia 6 de janeiro e serão transmitidos na MTV e estarão disponíveis na plataforma de streaming Paramount+.

Ela vai ajudar na escolha das melhores drag queens, que irão "lipsync for life", como é dito na atração. Nas temporadas anteriores outros nomes já participaram como jurada convidada.

"RuPaul’s Drag Race" também terá Michelle Visage, Ross Mathews e Mama RuPaul no júri. Com 16 concorrentes, a disputa terá como prêmio 200 mil dólares.