Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey unem forças em clipe de "Don't Call Me Angel"

publicidade

Depois de deixar os fãs muito ansiosos, Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey divulgaram na madrugada desta sexta-feira o videoclipe de "Don't Call Me Angel". A música é tema de "Charlie's Angels", com data marcada para estrear em 14 de novembro no Brasil. O longa é um novo capítulo da saga "As Panteras", que teve o primeiro filme lançado em 2000.

Cheio de atitude, o videoclipe mostra as três cantoras no papel de poderosas espiãs, passando por cima de todos os inimigos que cruzam seus caminhos. Na produção, elas até chegam a invadir uma grande mansão e fazem um verdadeiro banquete. A música tem sonoridade típica do Pop que está atualmente no topo das paradas. Até o momento, o clipe está em 1° lugar entre os vídeos em alta no YouTube e acumula na plataforma mais de 6 milhões de visualizações.

O tom especial fica por conta da sintonia de Grande, Cyrus e Del Rey, com estilos bem distintos quando o assunto é musicalidade. Pelo Instagram, Lana postou uma foto para a divulgação do vídeo. Pela imagem é possível perceber que o registro pertence aos bastidores das filmagens da produção.

O momento para as três cantoras é propício. Del Rey lançou recentemente seu novo álbum "Norman Fucking Rockwell". O disco está sendo aclamado pela crítica especializada, com nota 87 no site Metacritic. A artista chegou a viralizar na internet por conta do videoclipe para a faixa "Doin' Time".

Já Cyrus divulgou recentemente também o videoclipe da canção "Slide Away", que teve apresentação marcante no último Music Video Awards (VMA). Grande, por sua vez, tem tido uma agenda intensiva desde que entregou ao público dois álbuns em sequência, "Sweetener" e "Thank U, Next", que teve hits como "7 rings e "break up with your girlfriend".

Expectativa

A expectativa para "Charlie's Angel" é grande. O filme terá como protagonistas as atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. O primeiro longa, de 19 anos atrás, arrecadou pelo mundo mais de 200 milhões de dólares em bilheteria, com Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz no papel das três espiãs.