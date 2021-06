Armando Lôbo lança hoje filme-ópera reverenciando o frevo de Levino Ferreira

publicidade

O compositor e multiartista pernambucano Armando Lôbo lança no YouTube, nesta quarta-feira, seu segundo filme-ópera “Último Dia”. Realizada pela Companhia de Micro-óperas), com recursos da Lei Aldir Blanc, a obra de doze minutos é livremente inspirada em um lendário episódio envolvendo um dos maiores compositores pernambucanos de frevo, Levino Ferreira.

O filme-ópera une teatro, cinema, poesia, performance, música e faz referências a Nelson Rodrigues, Freud, Bakhtin, Bergman e Antero de Quental. Com música, roteiro/libreto, mixagem, edição e direção do próprio Armando Lôbo, a produção tem todo seu elenco baseado em Recife, destacando a presença do personagem do Zé Pereira, coreografado por Marcelo Sena.

Walmir Chagas interpreta Levino Ferreira e as carpideiras são vividas pelas cantoras líricas Natália Duarte, Virginia Cavalcanti e Surama Ramos. No enredo, três carpideiras, em um mundo paralelo, cantam e choram a morte de um mestre de cultura popular. A ópera tem características bastante plurais, estabelecendo um diálogo entre técnicas eruditas contemporâneas (instrumentais e eletroacústicas) e a musicalidade popular nordestina, especialmente fazendo referências a frevos de Levino Ferreira.

Conferir pelo canal do Microoperas no YouTube.