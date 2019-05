Arnold Schwarzenegger estrelará série animada baseada em quadrinhos de Stan Lee

publicidade

A versatilidade é algo fundamental para um ator, e Arnold Schwarzenegger parece estar cumprindo muito bem o seu papel. Prestes a estar nas telas dos cinemas no novo filme da franquia "Exterminador do Futuro", o astro foi confirmado como protagonista da nova série animada baseada nos últimos quadrinhos do gênio Stan Lee, falecido no ano passado. Segundo a revista norte-americana Variety, "Stan Lee's Superhero Kindergarten" ainda não tem previsão de estreia.

Na produção voltada para o público infantil, Schwarzenegger emprestará sua voz ao personagem principal, Captain Courage. Durante entrevista, o ator disse estar honrado em participar da animação. "É uma honra e privilégio trabalhar com Genius Brands e POW! Entertainment nesta nova série e ajudar a levar o legado criativo de Stan, introduzindo este novo grupo de super-heróis para crianças pré-escolares em todo o mundo ", destacou.

Escritor, editor e executivo de histórias em quadrinho, Stan Lee morreu em 12 de novembro passado devido a complicações cardíacas e respiratória. O falecimento dele, responsável por criar alguns dos super-heróis mais importantes da Marvel, comoveu Hollywood.