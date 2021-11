Arte ao ar livre pode ser vista em dois projetos

publicidade

Começa hoje a exposição “Maapa – Mostra de Arte Aberta Porto Alegre”, que espalha obras fotográficas em front lights por diversos pontos da capital gaúcha. O evento exibe o trabalho de 40 artistas visuais convidados. As obras foram selecionadas pelo conselho curatorial composto pelo fotógrafo Tiago Coelho; o gestor cultural Vinicius Amorim; e pela artista Rochele Zandavalli.

Buscando olhares de mundos diversos sobre o futuro, a mostra apresenta uma lista de artistas plurais, trazendo nomes de distintas gerações. Fazem parte da mostra: Alexandre Raupp, Ana Mendes, Andréa Seligman, André Venzon, Angelo Bonini, Anna Ortega, Bruno Gularte Barreto, Carine Wallauer, Cristiano Rangel, Danilo Christidis, Erick Peres, Fayson Merege, Flip Naipe, Gabz 404, Gisa Oliveira, Gustavo Balbela, Heloisa Medeiros, Jacqueline Joner, Josemar Afrovulto, Klai, Laryssa Machada, Lau Baldo, Leonardo Savaris, Letícia Lampert, Lorenzo Beust, Marco Antonio Filho, Marco Cavalheiro, Mateus Bruxel, Mitti Mendonça, Raquel Brust, Rochele Zandavalli, Steph Lotus, Thiéle Elissa, Tiago Coelho, Tuane Eggers, Ursula Jahn, Vherá Poty, Vherá Xunú, Vic Macedo e Vilma Sonaglio.

Outra iniciativa a céu aberto começa hoje, “Arte no Muro”, em Novo Hamburgo. Serão coladas 151 reproduções impressas em cartazes lambe-lambe, em formato de 1,7m x 1,2m em mais de 270 metros lineares e quase 500m² de muros no bairro Hamburgo Velho. A ação ocorre das 14h às 18h, parte na Av. Victor Hugo Kunz e a outra na Rua General Osório. Os muros foram cedidos pela HS Consórcios, que apoia a ação ao lado das Tintas Killing. A intervenção Arte no Muro é um desdobramento do projeto Mesa de Arte na Praça.