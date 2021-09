Artistas independentes no “Voz Festival”

publicidade

“Voz Festival” foi lançado em março deste ano e criado para reunir e amplificar a voz dos artistas independentes. A edição atual vai acontecer em apresentação única, dia 21 de outubro, em versão mais intimista intitulada “Voz Festival - Arte e Diálogo - Edição Casa”. Os artistas se apresentarão em exibições, em sua maioria acompanhados apenas de violão, de forma online, pelo Canal do Youtube.

No line-up: Bia Ferreira, Dani Black, Kastrup, Khalil Magno, a poetisa Thata Alves e Chico Salem, também apresentador do evento, fecham o time de artistas que compõem essa nova edição.

“Entendemos que a arte é uma forte ferramenta de transformação, para quem pensa e desenvolve as obras, e o público que aprecia e se alimenta delas, para também atravessar o isolamento com vigor, diversão e alegria. Além de ampliar o olhar crítico e reflexivo sobre questões importantes para a igualdade e o desenvolvimento da sociedade, por meio da arte e do diálogo”, afirma a criadora do Voz Festival, Luciana Cacioli.

Transmissão online gratuita no canal do Voz Festival no YouTube, a partir das 16h30min.

PROGRAMAÇÃO:

16:30/17h - Abertura com a poetisa Thata Alves (25min.)

17:00/17h50 - Show Khalil Magno (45/50min.)

17:50/18h45 - Show Chico Salem (45/50min.)

18:45/19h40 - Show Kastrup (45/50min.)

19:40/20h35 - Show Dani Black (45/50min.)

20:35/21h30 - Show Bia Ferreira (45/50min.)