Artistas se unem em show no Teatro Renascença em prol da cantora Valéria

publicidade

"Valente - Um Show pela Força de Viver” é uma iniciativa de artistas locais para ajudar Valéria em seu tratamento contra o câncer, hoje, às 21h, no Teatro Renascença (Avenida Erico Verissimo, 307). Na ocasião estará disponível uma rifa de um retrato inspirado na cantora, doado pela artista visual Graça Craidy cujo sorteio ocorrerá no final do espetáculo.

Participam nomes de peso do cenário cultural do Rio Grande do Sul: a diretora e atriz Deborah Finocchiaro; os cantores Juliano Barreto, Atena Beauvoir, Andréa Cavalheiro, Cecé Pássaro, Fernanda Copatti, Serginho Moah, Daniel Debiagi, Cassandra Calabouço, Gelson Oliveira, Madblush, Antonio Villeroy, Adriana Deffenti, Jean Melgar, Anaadi e Silvia Duarte. E os instrumentistas Rafael Erê, fiel parceiro de Valéria em sua trajetória artística, Mathias Pinto e Cristian Sperandir.

Há 40 anos, no dia 17 de dezembro, em Santo Ângelo, nascia Valéria. Cantou pela primeira vez aos seis anos, na escola, onde conquistou seu primeiro título. Sempre envolvida com a música desde então, foi convidada, ainda no Interior, a integrar como “crooner”, a Banda Balança Brasil, que percorria o Estado tocando em bailes. No ano 2000 radicou-se em Porto Alegre e dois anos depois participou do programa “Astros” (SBT), ficando como semifinalista e ganhando notoriedade nacional.

A artista cantou o Hino Nacional para autoridades do alto escalão da Presidência da República e apresentou-se no Theatro São Pedro. Ainda em 2012 venceu a edição gaúcha do Festival da Canção Francesa e foi cantar em Paris, na França. Regularmente se apresenta em Montevidéu, onde tem público cativo. Estrela da Festa Galeria In do Galeria Café, em Ipanema (Rio de Janeiro), onde se apresenta desde 2016, já teve como convidados em seus shows, nomes como Maria Gadú, Simone Mazzer, Filipe Catto, Laila Garin, Nanda Costa, Patricia Mellodi, Zéu Britto, Cláudio Lins, Lucio Mauro Filho e Silvero Pereira, entre muitos outros.