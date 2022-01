As artes visuais deste janeiro

publicidade

A terça-feira conta com a abertura de uma exposição e de uma ocupação artística. “Feminilidades” poderá ser conferida no Espaço Cultural Correios e o trabalho de Antônio Augusto Bueno no MACRS Quarto Distrito. No sábado, terá a vernissage de “O sonho da pedra é ser animada”, de Claudia Flores, na Galeria Espaço Cultural Duque.

“Feminilidades” reúne obras produzidas por seis mulheres em diferentes perspectivas e técnicas, como pintura, fotografia e cianotipia, no Espaço Cultural Correios (Sete de Setembro, 1020). Assim como o feminino é diverso, também as séries apresentadas têm características específicas. E foram essas especificidades que o curador Walter Karwatzki buscou preservar respeitando e reconhecendo cada artista em sua relação sujeito-mundo.

As 35 obras que serão expostas fazem parte das produções recentes de Andréa Brächer, Denise Giacomoni, Denise Wichmann, Mery Bavia, Sandra Gonçalves, e Sandra Kravetz (série Vestidas). Visitação até 25 de fevereiro, de terças-feiras a sábados, das 10h às 17h. O Espaço Cultural Correios está localizado no térreo do prédio histórico da empresa na Praça da Alfândega, com acesso pela lateral.

O MACRS Quarto Distrito (Comendador Azevedo, 256) será ocupado por Antônio Augusto Bueno. O artista transformará o espaço em um atelier temporário aberto ao público, no qual receberá colegas como Rogério Severo, James Zortéa, Wilson Cavalcante (Cava), Caroline Veilson, Bruno Tamboreno e Marcelo Lunardi.

A ocupação, com duração de um mês, celebra os 25 anos de produção artística de Bueno e irá proporcionar diversas ações, como a remontagem da instalação “Toda memória flerta com o infinito”, a exibição de uma série de monotipias inéditas e a realização oficinas com os moradores da região, em parceria com o Centro de Desenvolvimento da Expressão. Visitação: de segundas às sextas, das 14h às 17h.

A Galeria Espaço Cultural Duque (Duque de Caxias, 649) inaugura, no sábado, dia 29, às 10h, “O sonho da pedra é ser animada”, de Claudia Flores. A poética das pinturas da série, realizadas entre 2019 e 2020, constrói narrativas a partir de fotografias de infância e imagens de autoria desconhecida, criando paisagens oníricas habitadas por águas, céus, morros, crianças, plantas e barcos. Para realizar as pinturas, a artista escolheu imagens que remetessem a experiências, sensações e atmosferas registrados na sua memória. Visitação, até 19 de março, de segundas-feiras a sextas-feiras, das 10h às 18h. Aos sábados, das 10h às 16h30min.