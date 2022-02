As atrações dos últimos dias do Porto Verão Alegre

publicidade

O curitibano Afonso Padilha, referência em stand up comedy do país, se apresenta, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), nesta sexta-feira, dia 18, e sábado, 19, às 21h, com sessão extra, às 18h30min. Além dos shows solos nos principais teatros e casas de shows, o comediante faz parte do 4 Amigos, maior grupo de stand up comedy do Brasil. Em 2020, ele lançou seu primeiro livro infantil “Papai, cadê o vovô?”, com ilustração de Guilherme Bandeira.

Outra atração do Porto Verão Alegre é o espetáculo “Mentalismo”, na Sala Carlos Carvalho da CCMQ (Andradas, 736), hoje, às 20h30min. O show está repleto de adivinhações, previsões, alucinações e tantos outros mistérios do imaginário humano. Lucio Alves convida a uma viagem pela história de vidas das pessoas - ao passado, presente e futuro, mas acima de tudo, uma viagem dentro das mentes.

Ainda na Sala Carlos Carvalho, no sábado, às 20h30min, será a oportunidade de conferir o Sex-teto, formado por Lukas Krug, Leo Ferlauto, Cíntia Ferrer, Heloisa Palaoro, Lolla Monasterio, Giovani Belbass e Néstor Monasterio. No palco, em cada música, uma pequena parábola contemporânea, garantindo boas risadas do público.



Esta edição 2022 do PVA, que encerra neste sábado, reuniu mais de 50 atrações de diversos gêneros. Ingressos estão disponíveis no site do evento. Serão exigidos o passaporte vacinal e um documento de identidade na entrada de todos os teatros.