As Velhas Virgens apresentam a “A Marcha da Vacina"

publicidade

As Velhas Virgens não desistiram de produzir uma nova música para o Carnavelhas. “A Marcha da Vacina” é uma marchinha que trata de temas atuais e críticos da sociedade que, desde 2020 gira em torno da pandemia e da vacina. Mostra a ansiedade do momento e a vontade que todas as pessoas estão de abraçar os amigos, de sair para festas sem riscos, de ter shows na rua e, especialmente, o carnaval, evento adiado para um tempo melhor.

A música das Velhas faz uma previsão bem humorada sobre como vai ser o mundo depois que todo mundo se vacinar, sem deixar de lado a crítica social também com humor, sabendo que vai faltar emprego e dinheiro:

Também há uma homenagem a Van Halen e Roy Orbison usando a introdução da música “Pretty Woman”, composição de Roy na Versão do van Halen, misturando cuícas às guitarras para dar o ar carnavalesco que a banda tanto aprecia.

O single teve a produção musical de Sérgio Basseti, a ilustração ficou por conta de Viktor Busch e o design final de Ju Vechi.