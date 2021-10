Assistente que deu arma a Baldwin já foi demitido por outro incidente

publicidade

O assistente de direção que entregou ao ator Alec Baldwin a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins foi demitido em 2019 de outra filmagem por causa de um incidente com uma pistola, informou um produtor do filme nesta segunda-feira.

Hutchins morreu na quinta-feira depois de ser ferida no set do filme "Rust", no Novo México. Baldwin manipulava a arma durante um ensaio quando ocorreu o disparo. Dave Halls, o assistente de produção, foi quem entregou a arma a Baldwin, segundo declarações sob juramento divulgadas pelo gabinete do xerife de Santa Fe, encarregado das investigações.

Halls "foi demitido do set de 'Freedom's Path' em 2019 depois que um membro da equipe sofreu um ferimento leve quando uma arma, de forma inesperada, disparou", disse à AFP um produtor do filme que ainda não estreou.

"Halls foi retirado imediatamente do set depois que a arma cenográfica foi disparada. A produção não voltou a ser filmada até que Dave estivesse fora da locação. Um relatório sobre o incidente foi coletado naquela ocasião", acrescentou o produtor de "Freedom's Path".

As autoridades investigam o disparo ocorrido no Rancho Bonanza Creek, onde Baldwin filmava o western "Rust". O diretor da produção, Joel Souza, ficou ferido, mas teve alta no mesmo dia. Hutchins foi levada de helicóptero ao hospital, onde sua morte foi declarada.

