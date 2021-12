Associação Chico Lisboa abre exposição

publicidade

Neste sábado, 11 de dezembro, das 10h às 14h, na sede da Associação Chico Lisboa (Travessa dos Venezianos, 19 - Cidade Baixa, Porto Alegre – RS) ocorre o evento "30 x 30 e outros formatos", uma exposição e venda de obras doadas por mais de 100 artistas do Rio Grande do Sul. Estarão expostas obras de Britto Velho, Eduardo Vieira da Cunha, Zoravia Bettiol, Esther Bianco e muitos outros expressivos artistas do nosso estado.

O 30x30 é um evento que a Associação realiza anualmente e que garante a manutenção da sua sede, suspenso nos últimos dois anos em função da pandemia. Durante este hiato nas atividades presenciais, a Chico Lisboa lançou diversos eventos virtuais para continuar seu papel na divulgação da arte e dos seus criadores como por exemplo: “A Exposição Arte na Janela – À Flor da Pele”, a exposição “Quarentenarte – A Criação em Tempos de Pandemia”, que podem ser visitadas no site chicolisboa.com.br, além de cursos e debates.

Em março de 2022 estará aberta a visitação das obras selecionadas no edital Fora da Margem, na Galeria do DMAE em Porto Alegre; na Ocupação Curativa da Casa da Praça em Novo Hamburgo; no UCS Campus 8 em Caxias do Sul; no Museu do Imigrante em Bento Gonçalves; no Centro de Artes/ UFPel em Pelotas e no Centro integrado de Cultura Evandro Behr em Santa Maria.

A presidente Lisiane Rabello faz um breve balanço deste período desafiador: “Com todas as dificuldades causadas pelo isolamento sanitário que vivemos nesses quase dois anos, a Chico Lisboa, a mais antiga do Rio Grande do Sul, se manteve ativa na sua missão cultural. Prestigie nossa programação”, convida.