Associação de roteiristas e estúdios de Hollywood chegam a acordo provisório nos EUA

Líderes sindicais e os estúdios de Hollywood chegaram no domingo, 24, a um acordo provisório que poderá encerrar a greve dos roteiristas, que estão parados há quase cinco meses. Os detalhes da negociação não foram divulgados.

A Writers Guild of America (WGA), que reúne os roteiristas, anunciou o acordo em comunicado conjunto com a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa estúdios, serviços de streaming e produtoras.

"Isso [o acordo] foi possível graças à solidariedade duradoura dos membros da WGA e ao apoio extraordinário de nossos irmãos sindicalizados que se juntaram a nós nos piquetes por mais de 146 dias", diz a nota.

Já o sindicato dos atores de Hollywood, também em greve, ainda não chegou a um acordo com os estúdios.

