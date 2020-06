Astro de Bollywood Sushant Rajput é encontrado morto em casa

publicidade

Sushant Singh Rajput, considerado um dos maiores atores de Bollywood, foi encontrado morto em sua casa no subúrbio de Mumbai, Índia, segundo informações da polícia à CNN internacional. A ocorrência está sob investigação e as autoridades trabalham com a possibilidade de suicídio.

A assessoria de Rajput lamentou sua morte em uma nota: “Dói em nós compartilhar que Sushant Singh Rajput não esteja mais entre nós. Pedimos aos fãs que mantenham os pensamentos, celebrem a sua vida e o seu trabalho como fizeram até hoje. Pedimos a compreensão da mídia para nos ajudarem a manter a privacidade neste momento de luto”.

Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, lamentou o falecimento do artista no Twitter. “Sushant Singh Rajput … um jovem brilhante ator que se foi cedo demais. Ele se destacou na TV e nos filmes. Sua ascensão no mundo do entretenimento inspirou muitos e deixa para trás várias performances memoráveis. Chocado com a sua morte. Meus pensamentos estão com a família e os fãs”, escreveu ele no micro blog.

O ator indiano, de 34 anos, nasceu em Patna, na Índia. Participou de vários filmes, como o remake do sucesso de Hollywood "A culpa é das estrelas", que ainda está programado para ser lançado este ano.