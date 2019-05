Astro de "Game Of Thrones" dá entrada em clínica de reabilitação, diz site

publicidade

Kit Harington, o intérprete de Jon Snow em "Game Of Thrones", deu entrada em uma clínica de realibitação para tratar problemas pessoais. Conforme o site Entertainment Weekly, ator está em um retiro de saúde em Connecticut há quase um mês, tendo feito o check-in antes mesmo do último episódio da série ir ao ar pela HBO.

De acordo com a publicação, Harington entrou em uma reabilitação para tratar estresse e uso abusivo de álcool. "Kit decidiu utilizar este intervalo em sua programação como uma oportunidade para passar algum tempo em um retiro de bem-estar para trabalhar em alguns problemas pessoais", dizia um comunicado divulgado por seu representante.

Segundo o New York Post, o britânico tem passado por treinamento psicológico, praticando meditação consciente e terapia cognitivo-comportamental para combater o estresse e lidar com emoções negativas. Um amigo do ator acrescentou que o final de "Game Of Thrones" realmente atingiu em cheio Kit e que a sua esposa, a atriz Rose Leslie, tem apoiado muito a decisão do ator a obter ajuda profissional.

O documentário "A Última Vigília", exibido no último domingo, mostrou Harington chorando enquanto lia o roteiro do último episódio de "Game Of Thrones" e soube que seu personagem mataria Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), sua companheira e amada na trama. O trecho dele reagindo a cena se tornou viral nesta semana na internet.