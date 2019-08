Atahualpa y Us Panquis e concerto da Cerepal são destaques nesta segunda na Capital

publicidade

A Segunda Maluca apresenta Atahualpa y Us Panquis, em show, às 22h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), para lançar o disco "MiniMundo". Para manter eternamente acesa a chama da existência imprescindível de um de seus fundadores, o produtor musical Carlos Eduardo Miranda (1962 -2018), também conhecido como Gordo Miranda, sobem ao palco, da formação original, Jimi Joe, Paulo Mello, Flávio “Flu” Santos e Carlo “Castor” Daudt. O convidado é o cantor Carlinhos Carneiro.

Juntos, eles gravaram canções que fazem parte da trajetória do grupo anárquico do rock gaúcho, com influências que englobam pop básico, rock roots, música serialista, atonalismos e barulho. Atahualpa y Us Panquis surgiu em 1984, com cinco integrantes que fizeram composições na linha punk rock jamais vista nos padrões gaúchos dos anos 1980. Em pouco tempo, o grupo fez sucesso.

No Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787), para marcar a Semana da Pessoa com Deficiência, o Centro de Reabilitação de Porto Alegre (Cerepal) promove show beneficente, hoje, a partir das 18h, com a participação de artistas de diferentes gêneros musicais. A oitava edição, com tema "Amar é amar", contará com as performances dos cantores Gabriel Farias, Neto Fagundes, Tonho Crocco e Serginho Moah. Participam também os grupos e bandas, Danadões, Nenhum de Nós, Voice In e Rock de Galpão. O humor fica por conta da participação do Guri de Uruguaiana, personagem do Jair Kobe.

O Cerepal é uma associação fundada por um grupo de pais com filhos com paralisia cerebral. Os artistas se apresentam de forma voluntária e toda a renda obtida é revertida em benfeitorias para o Cerepal, que, atualmente, atende mais de seis mil pessoas por mês, além de manter uma escola de educação especial com mais de 100 alunos. Ingressos no site Sympla.