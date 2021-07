“Ato”, de Bárbara Paz, é selecionado para o Festival de Veneza

publicidade

Depois de conquistar o Leão de Melhor Documentário no Festival de Veneza de 2019, a atriz e diretora Bárbara Paz está de volta ao evento em setembro de 2021. Dessa vez, Bárbara dirige o curta-metragem “Ato”, estrelado por Alessandra Maestrini e Eduardo Moreira. O filme foi selecionado para a seleção Orizzonti Short Films.

“Ato” é produzido pela Rubim Produções e BP Filmes. Tatyana Rubim e Bárbara Paz assinam a produção. Cao Guimarães (“O homem das multidões”) assina o roteiro e a montagem fica a cargo de Renato Vallone (“Cinema Novo”). Azul Serra (“Ninguém Tá Olhando”) assina a direção de fotografia.

A trama traz um mundo suspenso e solitário, Dante se encontra em um processo de travessia. Sua única companhia: Ava - uma profissional do afeto”. “Em um mundo onde a solidão foi a maior protagonista, com palcos vazios e o medo constante da morte. O afeto é o Ato, a fuga, o desejo fundamental da sobrevivência.”, comenta a diretora Bárbara Paz. E, ainda complementa: “É um honra tão grande voltar ao grande Festival de Veneza com meu primeiro filme de ficção. Um pequeno Ato de silêncio e solidão”.

A produtora Tatyana Rubim destaca: “Ato estar presente no Festival de Veneza representa, neste momento tão adverso mundialmente, a força da arte e da cultura e a capacidade do diálogo existente entre o teatro e o audiovisual”.

O 78º Festival de Veneza, que acontece entre os dias 1º e 11 de setembro, tendo o júri oficial presidido pelo sul-coreano Bong Joon Ho, diretor de “Parasita”.

Sobre a Diretora

Bárbara Paz, nasceu em Campo Bom, Rio Grande do Sul, Brasil, é diretora e produtora e tem também uma extensa carreira como atriz. Em 2019 seu primeiro documentário “BABENCO - Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou” ganhou o Leão de Melhor Documentário (Venice Classics) no 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza. O filme também ganhou prêmios de melhor documentário no MIFF (Índia), FICVINÃ (Chile) e GZDOC (China). Também foi a seleção oficial do Brasil para o Oscar de melhor filme estrangeiro (93rd. Academy Awards).