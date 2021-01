Ator de 'La Casa de Papel' surge aos prantos após diagnóstico de covid

publicidade

O ator Miguel Herrán, conhecido pelo seu personagem Rio em La Casa de Papel, preocupou os fãs neste domingo (10) ao publicar fotos chorando no Instagram. O artista foi diagnosticado recentemente com covid-19.

"Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero mais falar. Não quero comer. Parei no meu momento mais construtivo e ele se tornou destrutivo. Estou decepcionado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor", escreveu ele na legenda do post.

Na publicação, Miguel compartilhou três fotos, onde em uma aparece sorrindo e nas outras duas chorando e descreveu: "Essa foto é do primeiro dia assim que recebi a notícia de que tinha que ficar em casa. Triste, mas feliz. Dominando minhas emoções". Já sobre a duas últimas fotos detalhou: "Essas fotos são do sexto dia. Não consigo controlar absolutamente nada".

Preocupados, os fãs do artista desejaram melhoras ao astro de La Casa de Papel. "Que Deus restaure sua saúde e dê ânimo de vida ao seu coração", escreveu uma. "Ohhh Miguel. Seja o que for, não desanime ... Nascemos para lutar e somos mais fortes do que pensamos ... Chore o quanto quiser, mas depois sorria. você tem que enfrentar a negatividade com um sorriso dia após dia", encorajou outra.