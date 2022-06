Ator de "Riverdale" matou a mãe e tinha planos para assassinar primeiro-ministro

publicidade

Conhecido pela série Riverdale, o ator Ryan Grantham matou a própria mãe e planejava assassinar o primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau. De acordo com informações da CBC News, ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, na cidade canadense de Courtenay, após confessar o crime e pode ser condenado à prisão perpétua.

A informação foi revelada no primeiro dia de audiência de condenação do ator nesta semana. Segundo promotores que estão no caso, o ator assassinou a mãe, Barbara Waite, no dia 31 de março de 2020, com um tiro na cabeça enquanto ela estava de costas e tocava piano.

O ator confessou que surtou após o assassinato. Ele escreveu em seu diário, gravou um vídeo ao lado do corpo da mãe, saiu para pegar dinheiro, voltou para casa, testou a construção de coquetéis molotov e assistiu TV por duas horas e meia. Em seguida, cobriu o corpo com um lençol e foi dormir.

No dia seguinte, colocou velas em torno do corpo dela e seguiu para seu próximo plano: assassinar Justin Trudeau. Três armas, munições, 12 coquetéis molotov, material de acampamento e um mapa com instruções para chegar à casa do primeiro-ministro, em Ottawa, foram encontrados no carro de Grantham.

O ator teria mudado de ideia e cogitado cometer massacres na Ponte Lions Gate de Vancouver e na universidade onde estudava, mas desistiu de tudo e foi confessar os crimes em uma delegacia.

O corpo de Barbara Waite foi descoberto, no dia seguinte ao crime, pela irmã do ator, Lisa Grantham. Ela foi ao local após a mãe não responder mensagens e nem atender ao telefone.

"Como posso confiar em qualquer pessoal após o meu único irmão executar a minha mãe com ela de costas?", afirmou ao depor no julgamento.

Os promotores disseram que, ao confessar os crimes, o ator afirmou que se sentia sem esperanças e com impulsos violentos, além de ideias suicidas e crises de ansiedade. A audiência será retomada na próxima semana.

Carreira na TV

Em Riverdale, Ryan Grantham viveu Jeffery Augustine, um adolescente que matou o pai de Archie Andrews, protagonista da série, em um acidente de carro. Na série, o pai do menino tenta levar a culpa para assumir as consequências do crime. Ryan também participou da série Supernatural, onde viveu Todd, e interpretou Rodney James no primeiro filme de Diário de Um Banana.