Ator Thiago Rodrigues foi espancado; polícia vai analisar câmeras de segurança de local

publicidade

A Polícia Civil irá analisar, segundo informações da Record TV Rio, as câmeras de segurança dos arredores da praça Santos Dumont, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, onde o ator Thiago Rodrigues foi espancado por cinco criminosos na noite do último sábado, dia 10.

Thiago foi cercado pelo bando após sair de um bar no Baixo Gávea. Ele teria tentado escapar, mas acabou sendo agredido pelos criminosos, que também roubaram seu celular.

A vítima ficou desacordada e foi encontrada apenas na manhã de domingo, dia 11, por uma feirante da praça. Thiago foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde realizou exames e passou por um procedimento de sutura na cabeça.

Segundo a unidade, o ator, que tem 42 anos, recebeu alta ainda ontem, após ficar em observação por algumas horas.

A agressão foi registrada na 15ª DP (Gávea). A Polícia Civil informou que procura identificar a autoria do crime.