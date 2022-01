Atrações musicais estão na agenda cultural

publicidade

Três shows presenciais para conferir nesta quinta-feira. O Bife Simples & As Guarnições Mais Preza, projeto de Carlinhos Carneiro, lança dois álbuns simultaneamente, em show, às 21h, no Ocidente (João Telles esquina Osvaldo Aranha). O “Disco com Banda” reúne canções criadas de improviso numa live transmitida em agosto de 2020, na qual Carlinhos foi acompanhado por Gabriel Klaser e Guilherme Cunha, da banda O Carabala. Além do instrumentista Pedro Petracco. O resultado é um apanhado dos três primeiros discos da Bidê ou Balde, no início dos anos 2000.

No segundo trabalho, “Disco sem Banda”, Carlinhos apresenta 14 faixas com influências diversas. A gravação foi feita em casa, com violões e traz registros em vídeos postados no Instagram. Os improvisos ganharam processamentos em fita cassete, novos instrumentos e acabamento pelas mãos do produtor Valmor Pedretti Jr. Este é um disco introspectivo, com boleros e baladas, que compõem um inventário de reclusão. Os dois lançamentos são da Maxilar Music.

No Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22), o cantor e compositor Marco Araujo faz show em homenagem ao Dia de Reis, às 20h30min. O artista apresenta canções de seu repertório autoral e clássicos da música popular. Seus parceiros de palco são Luizinho Santos (sax e flauta) e Bethy Krieger (piano). A seleção traz "Terno de Luz" e “Olarai do Benedito”, duas composições em parceria com Bethy Krieger.

O Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512) volta do recesso com o especial “Belchior Acústico”, com Lico Silveira tocando os clássicos do cearense. O show em formato voz e violão, às 21h, será para ouvir “A palo seco”, “Alucinação” e “Tudo Outra vez”, entre outros.

No Café Santa Fermata (rua Santa Terezinha, 29, próximo à esquina com avenida José Bonifácio), o DJ Eduardo Irigaray estará no comando da trilha musical, com músicas das décadas de 70, 80 e 90. A casa fica aberta até meia-noite e é petfriendly.