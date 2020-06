Atriz Mayana Neiva e diretor Aly Muritiba participam do Sextas Dramáticas

publicidade

Promovido pelo curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da PUCRS (Teccine), “Sextas Dramáticas” ocorre hoje, das 17h30min às 19h, com participação da atriz Mayana Neiva e do diretor Aly Muritiba, que estiveram juntos no longa-metragem” Para Minha Amada Morta” (2016). O filme foi selecionado para San Sebastián (Espanha) e Amiens (França); além de ter sido premiado em Brasília e Montreal (Canadá). Com mediação de Aletéia Selonk, professora do Teccine e gerente do Centro de Produção Audiovisual da PUCRS (Tecna), o evento é aberto ao público e a transmissão será pela plataforma Zoom. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas pelo link bit.ly/sextasdramaticas19junho



Mayana Neiva participou do grupo teatral de Antunes Filho e na TV atuou em “A Pedra do Reino,”, “Ti Ti Ti”, “Amor Eterno Amor”e “O Outro Lado do Paraíso”. Aly Muritiba teve os seus curtas “A Fábrica” e “O Pátio” exibidos respecticamente em Clermont-Ferrand e Cannes, na França; o seu recente longa adolescente “Ferrugem” em Sundance (EUA). Realizou também “A Gente”, sobre o sistema carcerário.