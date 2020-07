Augusto Licks grava com ABQNE

publicidade

A Banda Que Nunca Existiu (ABQNE) convidou o guitarrista gaúcho Augusto Licks, ex- Engenheiros do Hawaii, para cantar e tocar a canção “Só Uma Vez”. O single está disponível nas principais plataformas digitais.

Os compositores H. Lyra e L. Pissutto acreditam que o ídolo introvertido foi a melhor escolha para o projeto: “Ouvindo Augusto cantar nos Engenheiros percebemos que aquela voz era perfeita. Ele consegue ir da delicadeza ao rock com naturalidade e imprimiu o timbre de sua guitarra com perfeição. Trocamos e-mails com Augusto Licks e como fãs assumidos ficamos lisonjeados quando ele topou cantar e tocar numa das nossas composições favoritas”.

Augusto imaginava que gravaria alguma guitarra. “Para minha surpresa teria que cantar e até cogitei desviar o convite para uma participação instrumental que fosse mais a minha praia. Aceitei o desafio e apliquei algumas noções que normalmente sugiro a cantores e cantoras. Foi uma grande experiência, um laboratório”, diz Licks.

A canção “Só Uma Vez” narra uma ordem diferente dos fatos: “Era a garrafa que pedia o copo/ o chinelo que pedia o pé/ o travesseiro que pegou no sono/ o almoço que pediu o café. Era a brisa que soprava o vento/ a semente que colhia a flor/ o momento que pediu um tempo/ enquanto o frio aqueceu o calor”.

O projeto tem uma causa social: parte da renda será revertida para uma instituição destinada a pessoas com câncer, em memória às mães dos compositores.

A ABQNE lançará em setembro seu primeiro álbum com nove músicas. Suas canções autorais ganham vida na voz dos intérpretes de diversas partes do país, mesclando sotaques e sublimando as diferenças. O projeto reúne ainda artistas como Zeca Baleiro, André Abujamra, Pedro Mariano, Luana Camarah, Projeto Chumbo e Paulinho Moska. Grande parte foi gravada no estúdio NaCena, de João Marcelo Bôscoli.

O clipe pode ser conferido: https://www.youtube.com/watch?v=jqCMd_GpdcM&feature=youtu.be