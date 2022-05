"Avatar 2": teaser alcançou 148,6 milhões de visualizações

publicidade

A tão aguardada sequência de "Avatar", lançado em 2009, finalmente ganhou um título oficial. A produção vai se chamar "Avatar: O Caminho da Água" e a previsão de estreia nos cinemas é no dia 16 de dezembro de 2022. Se for bem-sucedido financeiramente, há planos para o lançamento de mais três sequências até 2028.

O teaser mostra que Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) agora têm filhos. Novas criaturas ainda foram apresentadas no teaser, como uma espécie de peixe voador no qual os Na'Vi montam, e uma baleia que se comunica com eles embaixo d'água.

O elenco da sequência contará com Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Sigourney Weaver e Stephen Lang. A direção é James Cameron.

O teaser de " Avatar: O Caminho da Água" alcançou 148,6 milhões de visualizações na internet nas primeiras 24 horas, incluindo 23 milhões da China.

Teaser: