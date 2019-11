"Bacurau" é eleito o Melhor Filme de festival de cinema na Espanha

publicidade

"Bacurau" foi eleito, nessa quinta-feira, o melhor filme da 29ª edição do Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga (Fancine). Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a produção conquistou o prêmio principal, que inclui a quantia de nove mil euros (cerca de R$ 42 mil), e o prêmio da crítica.

O filme retrata a história de um pequeno povoado no interior do sertão que sofre com a morte de Dona Carmelita. No entanto, dias após o ocorrido, o povo descobre que a comunidade não está mais nos mapas.

Além desta conquista no Fancine, a produção já levou prêmio do Júri no Festival de Cannes deste ano e também foi eleito o Melhor Filme no Festival de Cinema de Munique.

A Fancine consagrou o americano Richard Stanley na categoria de Melhor Direção por "A Cor que Caiu do Espaço", que também levou o prêmio de Melhores Efeitos Especiais. A Melhor Atriz foi a britânica Imogen Poots por "Vivarium" e o Melhor Ator foi o francês Jean Dujardin pelo seu papel de "Le Daim", que também faturou o prêmio de Melhor Roteiro.

"Bacurau também vai ser representante do Brasil na disputa do Goya, considerado o Oscar da Espanha. A premiação ocorre no dia 1 de fevereiro de 2020. O longa chegou na sua 13ª semana em cartaz nos cinemas brasileiros em mais de 20 cidades.

