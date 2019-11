Bacurau terá projeção a céu aberto em Porto Alegre

publicidade

O longa-metragem Bacurau, recentemente ganhador de melhor filme no Festival de Cinema da Universidade de Málaga (Fancine), terá exibição gratuita e na rua no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, no dia 15 de dezembro. A projeção – organizada pelo bar Agulha em parceria com a Vitrine Filmes – está prevista para ocorrer às 19h30min na rua Conselheiro Camargo, 300. A organização do evento pede que o público leve sua própria cadeira para assistir o longa.

O filme, com classificação para 16 anos, foi produzido neste ano e tem direção de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A produção audiovisual retrata a história de um pequeno povoado no interior do sertão que sofre com a morte de Dona Carmelita. No entanto, dias após o ocorrido, o povo descobre que a comunidade não está mais nos mapas.

Escute o podcast do CPOP sobre o filme