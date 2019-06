“Bacurau” vai abrir Festival de Cinema de Gramado 2019

publicidade

Depois de ter vencido o Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2019, o longa brasileiro “Bacurau” vai abrir a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no dia 16 de agosto. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a produção conta a história, que se passa em um futuro próximo, de um povoado isolado no sertão brasileiro, que depois da morte de dona Carmelita, aos 94 anos, mulher forte, querida e principal liderança da localidade, descobre que a comunidade não consta mais no mapa.

Em Cannes, “Bacurau” dividiu o Prêmio do Júri com “Les Misérables”, de Ladj Ly. Há três anos, o diretor Kleber Mendonça Filho também esteve na abertura do Festival de Gramado exibindo seu longa anterior “Aquarius”. O longa também chegou a Gramado depois de ser muito bem recebido no Festival de Cannes de 2016.

Ao lado da atriz Sônia Braga, os dois passaram pelo tapete vermelho, festejando a abertura do evento, e foram muito aplaudidos no palco do Palácio dos Festivais, onde o filme teve sua exibição especial.

Sobre a exibição de “Bacurau” em Gramado, Kleber Mendonça filho afirmou : “A Ideia é repetir a experiência sensacional do Aquarius”.

Confira o trailer de "Bacurau":