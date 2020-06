Badi Assad, Oly Jr. e Teresa Cristina embalam as plataformas digitais

publicidade

Esta terça-feira promete muita música e emoção, com apresentação de diversos artistas que irão animar o público de casa. Além de arrecadar doações com o intuito de ajudar instituições que precisam no combate ao coronavírus. Um dos destaques da noite é Oly Jr., que se apresenta às 18h, no festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa".

Empress Of

Às 16h, a banda fará uma apresentação no canal oficial da rádio KEXP no Youtube .

Oly Jr.

Hoje, às 18h, Oly Jr. se apresenta no festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa", trazendo em sua apresentação muito blues, viola e mais. A live será transmitida no Facebook , Youtube e Twitter do jornal.

Badi Assad

A cantora, compositora e violinista Badi Assad é a atração de hoje no #EmCasaComSesc. A live será transmitida às 19h no Youtube e Facebook do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.

Sonho de Paz

Hoje, às 20h, a banda fará um show em seu perfil no Instagram e no Facebook .

Cesar e Bruno, Brenno e Gustavo e Douglas Rodrigo

Às 20h, ocorre a live solidária de Cesar e Bruno, com participação de Brenno e Gustavo e Douglas Rodrigo. A live será transmitida no Facebook e canal oficial da dupla Cesar e Bruno no Youtube .

Norrau e Egberto Brant

Hoje, às 21h, a banda irá se apresentar em seu perfil oficial do Instagram .

Lan Lanh

Às 21h30, Lan Lanh se apresenta no festival "Cultura em Casa". A live será transmitida no site do festival.

Teresa Cristina

A cantora e compositora se apresenta diariamente, às 22h, em seu perfil oficial do Instagram .

*Sob supervisão de Marcos Santuario